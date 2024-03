Animaux dans les Ehpad : comment s’organiser ?

Évelyne et Roger se sont installés dans cet Ehpad il y a sept mois, accompagnés de leur petite chienne. L'établissement accueille depuis dix ans les animaux de ses habitants : chiens, chats, lapins, cochons d'Inde et d'autres plus inattendus. Certains appartiennent à l'Ehpad, tout le monde en profite et cela ravive même des souvenirs. Les soignants aussi apprécient cette compagnie. Mais alors, la cohabitation entre ces petits compagnons est-elle toujours facile ? La direction assure y être très attentive. Côté organisation, l'établissement prend en charge ces animaux pour un budget inférieur à 50 euros par mois. Quant aux propriétaires comme Évelyne, ils s'acquittent des frais vétérinaires et alimentaires. Plusieurs établissements s'inquiètent de contraintes supplémentaires, qui va sortir le chien, qui va changer la litière du chat, dans un contexte où le personnel vient déjà à manquer. La proposition de loi sera votée ce mardi à l'Assemblée nationale. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, T. Lagoutte, A. Janssens