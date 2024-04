Animaux de compagnie, comment les assurer ? Le 13H à vos côtés

Nos animaux de compagnie peuvent nous coûter cher, notamment lorsqu'ils font des dégâts chez les autres. Si votre chat a fait ses griffes sur le canapé du voisin, vous, en tant que maître, êtes responsable, que vous soyez présent ou non. La seule exception, c'est si vous l'avez confié à quelqu'un, dans ce cas, c'est cette personne qui en est responsable. Même chose pour les autres animaux domestiques, et dans certains cas, les animaux de la basse-cour. Vous êtes sûrement déjà assuré pour vos animaux. En général, votre assurance pour habitation prend en charge les dommages causés chez autrui, en activant la responsabilité civile. Mais si c'est chez vous, c'est pour votre poche. Pensez à déclarer votre animal à votre assurance, sa garantie est parfois soumise à condition. C'est d'autant plus important pour les chiens de garde, ou les chiens d'attaque. Il faut généralement fournir un permis de détention, et parfois payer une extension de garantie. L'assurance pour animaux, quant à elle, couvre les frais de santé de l'animal. A. Bazar