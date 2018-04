Animaux de compagnie : rien n'est trop beau pour leur bien-être

Les Français adorent les animaux. La preuve, on recense dans tout le pays, 20 millions de chiens et de chats. Si avant, les chiens étaient considérés comme de simples outils, ils occupent de plus en plus de place dans la vie de famille. Et leurs maîtres sont aux petits soins. Raison pour laquelle les boutiques spécialisées ont vu leur chiffre d'affaires en accessoires et services se développer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.