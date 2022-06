Animaux domestiques : comment les faire garder cet été ?

Pour Laurence Gavart, à chaque départ en vacances, déposer ses cochons d’Indes chez Émilie Dubois est devenu un passage obligé. Les deux femmes se sont rencontrées via un site spécialisé dans la garde d’animaux entre particuliers, la plateforme "Animal Futé". Pendant que l’une part en vacances, l’autre s’occupe de sa bête. Quelques euros suffisent pour adhérer à la plateforme. Ensuite, la garde est gratuite. La confiance se ressent chez les animaux ainsi que chez leurs propriétaires. Les demandes de garde sont de plus en plus nombreuses. Pour y répondre, Vincent Bernard, co-créateur de la garderie pour chiens "La wouaf wouaf", et sa compagne, ont imaginé un nouveau concept : un centre aéré pour chiens. Pour 20 euros la journée, les propriétaires peuvent y laisser leurs animaux. Pour cet été, le calendrier affiche presque complet. Pour les animaux plutôt casaniers, on peut aussi les faire garder à domicile. Nathalie Devedeux est nounou pour animaux. Chaque jour, elle rend visite à une dizaine de bêtes. La prestation d’une demi-heure est rémunérée de douze euros. TF1 | Reportage A. Malavaud, Q. Danjou, B. Lachat