Pas-de-Calais : branle-bas de combat pour secourir les vaches d'une ferme inondée

La ferme d'Olivier Merlot est complètement noyée. L'eau est partout. Les vaches ont de l'eau jusqu'au flanc. "On en voit dans le fond qui sont vraiment très mal… On peut les sauver, mais les heures comptent", s'inquiète l'agriculteur. Il faut aller vite, alors, tout le monde s'y met. Plusieurs tracteurs pompent l'eau dans la cours pour la rejeter plus loin. Le frère d'Olivier est venu aider, et un riverain est venu apporter de l'essence pour alimenter les pompes. Et là, c'est la pluie qui revient abondamment. Il pleut encore beaucoup ce vendredi matin. Les gendarmes sont là comme les pompiers. Mais ici, l'utilisation d'une méga-pompe n'aurait pas beaucoup d'utilité : la paille boucherait les tuyaux. Et l'eau continue d'inonder les villages en amont. Avec toute cette eau qui se déverse dans la ferme d'Olivier, les bêtes pourront-elles être sauvées ? Il est impossible de répondre à cette question pour le moment. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire