Animaux : quels modes de garde pour les vacances ?

Comme à chaque départ en vacances de son maître, Ben vient en pension chez Caroll Zigrand, pet-sitter à Saint-Gence (Haute-Vienne). "J'ai entière confiance. Elle est très sympa et s'occupe bien des chiens'', explique Dominique Charles, son propriétaire. La nuit d'hébergement coûte quatorze euros. Ici, les chiens sont de plus en plus nombreux. Beaucoup de Français en ont adopté avec les confinements successifs. Il y a énormément de demandes, à tel point qu'il faut désormais construire des box pour accueillir des pensionnaires supplémentaires. Autre service très demandé : la garde d'animaux à domicile. Ce jeudi matin, Elodie Varin va s'occuper de Goa. Sa maîtresse vient de partir en vacances. Cela coûte treize euros par tranche de 30 minutes et permet aux maîtres de partir l'esprit tranquille. Il y a aussi des nounous pour chats. Dans une pension à Royères (Haute-Vienne), les appels se multiplient depuis quelques semaines. Les habitudes ont bien changé, car les séjours sont plus longs. Pour les félins, vous déboursez douze euros par jour de garde.