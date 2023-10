Animaux : sur la piste de la meilleure photo

Ils maîtrisent l'observation ou l'art de la dissimilation. Avec le temps, ils ont appris à disparaître, à se rendre invisible dans leur environnement pour être au plus près, parvenir à capturer l'image parfaite. L'animal se fait entendre, mais il est méfiant et difficile à approcher. Alors, ils progressent à couvert à la lisière du bois. Ils se suivent pas à pas, le fils dans les traces du père. La présence du cerf se devine à travers les brumes de l'automne. Dans leurs viseurs, une passion commune : les images d'animaux avec la plus belle lumière possible. Père et fils sont en quête permanente de rencontre surprenante, toujours incertaine. Durant l'automne, les cerfs sont plus vulnérables. Une période où ils perdent du poids et s'épuisent très vite. L'endroit doit rester secret, car il ne faut surtout pas les déranger. En cette période, l'animal a l'habitude de frotter ses bois sur de jeunes arbres. Ils sont sur la bonne piste, la place de brame est maintenant toute proche. Une fois l'affut en place, une longue attente commence. Leur patience et leur persévérance finissent par payer. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier