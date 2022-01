Anne Frank : son dénonciateur identifié ?

Après cinq ans d'enquête, ce retraité du FBI ne compte plus ses allers-retours à Amsterdam. C'est en effet dans la cachette secrète familiale, la maison d'Anne Frank, devenu un musée, que Vince Pankoke est principalement venu collecter les indices. Avec lui, une trentaine d'autres experts, criminologues, psychologues et un documentariste néerlandais. Ils livrent aujourd'hui leurs conclusions sur la question qui tourmente les historiens : qui a trahi la famille Frank pour les livrer aux nazis ? Ils ont enquêté sur 30 suspects et 20 scénarios différents. Et le plus probable selon eux, repose sur la dénonciation d'un homme, Arnold van den Bergh, un notaire juif. "Lorsque van den Bergh a perdu toute une série de protections, qui lui permettaient de ne pas être envoyé dans les camps, il a dû donner des informations solides aux nazis pour que sa femme et lui restent en sécurité", explique Vince Pankoke. Si cette hypothèse se confirme, il s'agit de comprendre pourquoi et comment un homme juif a été amené à trahir la famille juive de la jeune adolescente. TF1 | Reportage F. Leenknegt, C. Casanova