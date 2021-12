Anne Sila : une voix qui swingue

Dans un petit coin de Paris, Anne Sila est dans son élément. Les clubs de jazz se donnent rendez-vous dans la rue des Lombards où elle a passé tant de nuits blanches. Quelques semaines après la sortie de son troisième album, la passionnée de jazz de 31 ans a gardé quelques réflexes jazzy à l'occasion de cette répétition organisée rien que pour nous. Mais le plus difficile pour Anne Sila remonte à 2015. L'artiste a participé à "The Voice" où elle termine deuxième, six mois après une terrible agression au couteau par son compagnon de l'époque. Un drame personnel qui a failli briser sa détermination. La chanteuse commence la musique dès six ans au Conservatoire de Valence où elle grandit. Ce sera le violoncelle qu'elle pratique intensivement pendant 17 ans, en plus du solfège et du chant. "Quand j'étais enfant, j'ai rêvé déjà d'être chanteuse", confie-t-elle. D'où ses capacités à composer un album entier d'une quinzaine de chansons originales. TF1 | Reportage R. Goichon, C. Biet