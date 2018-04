Anne-Sophie Walser-Cohen, une ébéniste respectueuse du mobilier

L'atelier d'art d'Anne-Sophie Walser-Cohen est spécialisé dans la restauration et dans la création d'œuvres contemporaines. Son travail consiste à redonner l'éclat d'origine aux différents bois qui composent les meubles. Mais avant de travailler celui-ci, il faut d'abord nettoyer et ausculter toutes les pièces composant le meuble. La précision, la patience et la minutie sont de mise. Une maîtrise du vernissage et du cirage de chaque objet est une qualification basique d'usage également. Anne-Sophie Walser-Cohen doit constamment faire la promotion de son atelier de moins en moins reconnu en France mais de plus en plus connu à l'étranger. Elle n'hésite pas à travailler en public pour faire comprendre toute la richesse de son savoir-faire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.