Annecy, la petite Venise des Alpes

Partout, dans la Vieille Ville d’Annecy, Franck Aygalenc, facteur, ne passe pas inaperçu. Il distribue 700 lettres en quelques heures. Pour gagner du temps, il emprunte ces passages presque secrets, mais il ne le connaît peut-être pas tous. À quelques coups de pédale, plus loin, ce guide adore raconter des histoires aux touristes. Depuis 1958, cette ville fait rêver et séduit les vacanciers du monde entier. Dans un restaurant, il y a seize places avec une vue imprenable. Ici, il faut anticiper pour en avoir. Annecy est le paradis des amoureux des traditionnelles barques en bois, qui sont devenues si rares. Une poignée d’Annéciens tente ici de résister. Ils restaurent et font briller les embarcations. Alimentés par le lac, les canaux servaient à laver le linge en 1920. En effet, il façonne la ville depuis le Moyen Âge. Marcher dans l'une des plus petites rivières du pays devient un privilège. Entre lac et montagne, Annecy reste une carte postale indémodable où l’eau n’a pas fini de couler sous les ponts. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand