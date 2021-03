Annie Cordy taxée de racisme : tunnel de polémique en Belgique

On l'a entendu, Annie Cordy serait donc raciste à cause de sa chanson "Chaud Cacao". Sur le marché de Mouscron, en Belgique, Michel préfère en rire et danse un peu. "Tout le monde voit le mal partout", a regretté une cliente. La chanteuse belge est au cœur d'une polémique et ce n'est pas une blague. En fait, tout est parti d'un tunnel. A Bruxelles, on a voulu débaptiser le tunnel Leopold II pour le rebaptiser tunnel Annie Cordy en hommage à l'artiste. Et là, quelques voix se sont élevées. Certains ont dénoncé des paroles inappropriées dans l'une de ses chansons. "Je pense que le Covid monte un peu à la tête de tout le monde. On ne peut plus rien dire maintenant, il faut tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler", a dit une dame que nous avons rencontrée. Ici, personne ne comprend, d'autant plus qu'Annie Cordy est la chanteuse la plus populaire de Belgique. Et puis, quelle sera la prochaine polémique ? L'église va demander le retrait de la bonne du curé ? Et si vous avez une tante Yoyo, prévenez-la, il y a aussi une chanson sur elle.