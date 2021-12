Anniversaire de la mort de Johnny : quatre ans après, les fans toujours aussi fidèles

Ces six amis viennent de parcourir plus de 7 000 km pour rejoindre Saint-Barthélemy, aux Antilles. A peine descendus de l'avion, pas de place pour eux. Ils se rendent directement dans le petit cimetière où repose leur idole. Ce voyage, ils le préparent depuis un an. Nous les avions rencontrés la semaine dernière, juste avant leur départ. Les Harley-Davidson étaient rangées et leurs valises étaient déjà prêtes. Ces amis ont préparé ce cadre pour honorer les quatre ans de la disparition du taulier. C'est accompagnés des bikers de l'île et de Læticia Hallyday que les fans de Johnny vont pouvoir se recueillir toute la nuit. Ensemble, ils vont reprendre le répertoire de la star. Une bougie à la main et un petit verre de rhum offert par Læticia aux 200 fans présents. Des moments de partage, mais aussi de recueillement sur les mélodies de rock'n'roll. Submergés par l'émotion, beaucoup comme Læticia Hallyday ne peuvent contenir leurs larmes. Les fans ne l'oublient pas, ils ont déjà fait une promesse : ils seront encore plus nombreux l'année prochaine pour les cinq ans de la disparition de leur idole. TF1 | Reportage C. Abel, N. Clerc