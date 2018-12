Anniversaire de la mort de Johnny : Saint-Barthélémy, un lieu de pèlerinage

Cela fera un an le 5 décembre 2018 que Johnny Hallyday est mort. Pour ce premier anniversaire, plusieurs fans ont décidé de se recueillir devant sa tombe à Saint-Barthélémy. De nombreux bouquets de fleurs et des galets porteurs de message trônent déjà sur la sépulture. D'autres ne tarderont pas à venir. Le pèlerinage se poursuit ensuite au Ti Saint-Barth, un restaurant très fréquenté par Johnny. L'occasion d'admirer et de poser à côté des photos du rockeur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.