Anniversaire du Débarquement : rencontre avec le dernier survivant du commando Kieffer

Depuis la mort d'Hubert Fort à 106 ans il y a plus d'un mois, Léon Gautier est le dernier des 177 bérets verts du commando Kieffer. Derrière lui se trouve la place de Ouistreham qu'il a contribuée à libérer. Au soir du 6 juin 1944, le commando a compté déjà dix morts. Il y en aura 17 les trois jours suivants. Le commando Kieffer étaient les seuls Français à avoir débarqué sur les plages normandes. Aux côtés des Britanniques qu'ils ont rejoint dès 1940, Léon Gautier et ses camarades sont à bord des barques 523 et 527. Ils avaient débarqué à Sword Beach à 7h23. Après 77 ans, le béret vert de ce commando a subi les assauts du temps, mais son sens de l'humour, lui, est parfaitement intact. Les souvenirs non plus n'ont pas disparu. La photo de sa fiancée est également restée intacte. Il l'avait dans l'une de ses poches au moment de se jeter à l'eau. Il se souvient aussi des réactions étonnées des tout premiers civils qu'il a libérés en Normandie. Régulièrement, Léon Gautier reçoit des lettres de jeunes élèves qui lui écrivent pour le remercier.