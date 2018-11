Bon anniversaire Mickey Mouse !

Mickey Mouse fêtera ses 90 ans le 18 novembre 2018. Actuellement en tournée, il nous a fait part de ses plus belles aventures lors de son passage en France. Il se souvient notamment des "Trois Mousquetaires" et de ses cours de maniement de l'épée avec Dingo et Donald. Quant au sujet de son amoureuse Minnie, elle reste toujours la meilleure personne avec qui il voudrait passer du temps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.