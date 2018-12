Annonces d'Édouard Philippe : des gilets jaunes insatisfaits en Normandie

Édouard Philippe a annoncé un gel de six mois concernant les taxes sur les carburants. Insatisfaits par cette déclaration, les gilets jaunes de Caen, en Normandie, ne veulent rien lâcher. "Ce n'est pas une réponse que le peuple recherche", clame l'un d'entre eux. Ces manifestants attendent une solution "radicale" pour leur pouvoir d'achat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.