Annonces d'Edouard Philippe : les réactions des gilets jaunes de La Ciotat

A La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, les gilets jaunes ont réagi négativement aux annonces d'Edouard Philippe. Ils considèrent que le gouvernement est déconnecté de la misère des Français. D'après eux, le discours n'a pas satisfait leurs revendications et ils n'envisagent pas de lever le camp. Les gilets jaunes pensent qu'Emmanuel Macron ne pourra jamais les entendre ni résoudre leurs problèmes.