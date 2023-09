Annonces sur les carburants : allez-vous en bénéficier ?

C'est l'annonce qu'ils retiennent, une nouvelle indemnité carburant, 100 euros par voiture et par ans, comme au début de l'année. Qu'en pensent les Lyonnais ce lundi matin ? "C'est nul !" ; "Par an, c'est un peu léger quoi !", témoignent ces automobilistes. La plupart estiment que c'est dérisoire, car c'est l'équivalent en moyenne d'un plein par an, et surtout, seuls les travailleurs les plus modestes y auraient droit. On ne connaît pas pour l'instant le seuil des revenus. "La seule chose qu'Emmanuel Macron peut faire, c'est diminuer le prix du gasoil, ça sera le top !", lance un habitant. Mais justement, comment faire ? Aucune baisse des taxes n'est envisagée et les pompistes indépendants disent ne pas pouvoir vendre à perte. Le président veut donc pousser les raffineurs eux-mêmes à plus de transparence sur leurs prix de vente aux stations et à réduire leurs marges. Les pétroliers, eux, temporisent déjà. "Quand on parle de vente à prix coûtant, on parle de baisse des prix à la pompe de l'ordre de un centime, peut-être un peu plus pour certaines stations. Il ne faut pas s'attendre à des miracles !", explique Olivier Cantois, président UFIP Énergies et Mobilités. Alors, miracle ou pas, le gouvernement devrait rassembler dans les jours qui viennent tous les acteurs de la filière. TF1 | Reportage G. Charnay, F. Chadeau