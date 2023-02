Annulation de billets, des règles plus strictes à la SNCF

Que vous réserviez vos trains des mois à l'avance ou à la dernière minute, saviez-vous que les conditions d'échange et de remboursement viennent d'évoluer ? Par exemple, si vous avez réservé un billet pour le 12 mars, vous pouvez l'annuler ou l'échanger gratuitement jusqu'au 9 mars inclus. Désormais, il faudra s'y prendre dès le 6 mars, soit six jours avant votre trajet. Et ce n'est pas tout, les frais d'annulation passent de quinze à 19 euros. Sarah est étudiante. Quand elle prend le train, c'est pour rentrer en Alsace. Un trajet de moins en moins abordable avec ces nouvelles règles. Par ailleurs, seuls les TGV et Intercités sont concernés. Avec trois jours de moins pour annuler ses trajets, Théo redoublera de précautions à l'avenir. A ces annonces s'ajoute l'augmentation de 5% du prix des billets début janvier. Moins de souplesse et plus de frais, un juriste pointe une politique contradictoire. Or, ces conditions viseraient pourtant à libérer des places dans les trains. Pour profiter des meilleurs tarifs, certains voyageurs réservaient plusieurs billets à la même date. TF1 | Reportage F. Couturon, G. Delobette