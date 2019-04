Annulation de la hausse du CSG : les retraités concernés seront remboursés le 9 mai

À la veille de la conférence de presse d'Emmanuel Macron à l'Elysée, une mesure sur l'annulation de la hausse du CSG a été dévoilée. Le 9 mai 2019, les retraités concernés bénéficieront d'un remboursement, c'est-à-dire ceux qui touchent une pension comprise entre 1 200 et 2 000 euros. À Dijon, beaucoup ont salué ce coup de pouce sur leur pouvoir d'achat. Certains attendent des mesures plus importantes pour soulager leurs porte-monnaies. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.