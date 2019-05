Annulation de la hausse de la CSG : le remboursement des retraités a commencé

Ce 9 mai 2019, l'Etat a commencé à rembourser le trop-perçu de la CSG auprès des cinq millions de retraités concernés. À Champigny, dans l'Yonne, cet événement est très attendu, notamment par Annie Dromer et son amie. Il s'agit d'un remboursement rétroactif d'en moyenne 150 euros. La somme ne dépend pas du montant de la pension, mais du revenu fiscal de référence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.