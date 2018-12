Annulation de la hausse de la CSG : un gain de 20 à 35 euros par mois pour les retraités

Les retraites inférieures à 2 000 euros et 2 750 euros pour un couple ne paieront plus la hausse de la CSG. Cette mesure concerne trois millions et demi de retraités. Leur gain se chiffre à entre 20 et 35 euros par mois. Une fois cette opération effective, il n'y aura plus que 30% des retraités qui paieront la hausse de la CSG. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.