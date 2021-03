La fête de la violette à Tourrettes-sur-Loup

Un bouquet de violettes pour déclarer son amour caché, c'est symbolique. La tradition est impossible à fêter cette année à Tourrettes-sur-Loup. La commune a alors décidé d'offrir 5000 bouquets aux habitants de la région ces prochains jours. Ce joli geste du cœur a pour objectif de soutenir les producteurs, mais pas seulement. "On les a distribué à des endroits très symboliques : dans les hôpitaux pour remercier le personnel de santé et dans les Ehpad qui ont été très touchés par la pandémie", explique Frédéric Poma, maire de la commune. Autour du village, la récolte de la violette continue. Chez la famille Coche, les gestes sont précis et l'amour de la fleur rythme les journées de travail. Ces milliers de bouquets commandés sont un bol d'air financier pour les producteurs. Dès novembre prochain, la fête de la Violette reviendra à Tourrettes-sur-Loup si la situation sanitaire le permet.