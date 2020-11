Annulation de la Fête des Lumières : la déception des Lyonnais

A Lyon (Rhône), les quais de Saône resteront bien calmes sans ses plus belles couleurs comme en 2019. Le théâtre des Célestins sera également privé de l'ambiance féérique de la Fête des Lumières. La situation sanitaire contraint effectivement la mairie à annuler cet événement prévu le 5 au 8 décembre. Avec le virus qui n'en finit plus, les Lyonnais comprennent cette décision mais sont aussi déçus. Sur quatre soirées, la Fête des Lumières attire environ deux millions de visiteurs chaque année. Cette annulation est un coup dur pour les commerces de la ville et les artistes. Nicolas Paolozzi, artiste module, est particulièrement déçu. Cela fait près de six mois qu'il travaillait sur un projet pour cet événement. Il est à noter que la Fête des Lumières avait déjà été annulée en 2015 après l'attentat de Paris. Mais cette fois-ci, c'est le Covid-19 qui sonne le glas. Par ailleurs, les catholiques lyonnais vont davantage vivre une fête religieuse en famille le 8 décembre prochain. Un appel est lancé pour installer des petites bougies aux fenêtres.