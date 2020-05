Annulation de mariages : un désastre pour les traiteurs et autres professionnels du secteur

Alors que les rassemblements de plus de dix personnes restent interdits, les maires sont également invités à ne pas célébrer des mariages. Un coup dur pour les traiteurs et les organisateurs d'événement qui craignent une année noire. À Clermont-Ferrand, les salles de réception sont vides et les mariages du début de l'été sont tous reportés. Ce qui représente une perte de près de 30 000 euros de chiffre d'affaires pour les acteurs du secteur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.