Annulations de festivités : les associations à la peine financièrement

Le feu de la Saint-Jean est une tradition pour célébrer l'arrivée de la saison estivale. À Woippy (Moselle), il attire un millier de personnes tous les ans. À cause de la crise sanitaire, les pompiers ne pourront pas animer la place de la ville. Il est à noter que cet événement rapporte près de 4 000 euros pour améliorer le confort dans la caserne. Sans cet argent, les pompiers volontaires vont devoir réduire leurs dépenses.