Annulation des festivités du 14 Juillet : la déception pour beaucoup de Français

Face au relâchement de la population, plusieurs communes ont décidé d'annuler les festivités du 14 juillet, une première depuis la guerre. C'est notamment le cas à Samer (Pas-de-Calais) où la retraite aux flambeaux et le défilé ne se feront pas. Le maire n'a reçu aucune consigne préfectorale, mais il a préféré opter pour la prudence. Même si les rassemblements de moins de 5 000 personnes sont désormais autorisés, la mise en place d'un protocole sanitaire bien strict est encore nécessaire.