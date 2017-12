Des anonymes ont rendu un dernier hommage à Jean d'Ormesson

Les livres de Jean d'Ormesson ont marqué plus d'un Français. Pour preuve, quelques dizaines d'anonymes ont fait le déplacement aux Invalides pour rendre un dernier hommage au brillant écrivain. "Le dernier homme complet de notre siècle", comme le disent certains, a même touché le cœur de lecteurs beaucoup plus jeunes. Sa culture, son amour, ses passions... il les a transmis dans ses ouvrages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.