Anouk Aimée : une vie de cinéma

Avoir incarné le plus bel amour du cinéma français, le plus passionné et le plus fulgurant sur cette plage de Deauville (Calvados), fait battre les cœurs avec cette histoire impossible entre deux veufs. Une vie pour Anouk Aimée, qui a repris deux fois son rôle sous la caméra de Claude Lelouch dans les années 80, puis en 2019. "Elle a été ma compagne de route, mon amie de toujours. Elle m'a donné toutes mes chances et m'a dit oui, quand jeune cinéaste, les autres m'ont dit non". C'est l'hommage de Claude Lelouch ce mardi matin, après un César d'honneur en 2002, un Ours de Berlin en 2003, car personne n'a jamais renoncé à évoquer ces plus belles années, celles où Anouk Aimée personnifiait le glamour à l'européenne, inoubliable "Lola" de Jacques Demy. L'histoire d'une comédienne voyageuse qui n'a pas toujours pris son métier au sérieux, pourtant courtisée par les plus grands, comme Fellini. Elle tourne dans Huit et demi et La dolce vita avec Marcello Mastroianni, capable d'incarner avec élégance une prostituée romaine. Parce qu'avec elle, disait-il, le temps savait se comporter comme un gentleman. Une vie de muse. TF1 | Reportage F. Leenknegt, N. Laurent