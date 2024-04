Antarctique : le continent sauvage

C'est l'aventure d'une vie, un voyage initiatique, une expédition scientifique. Trois semaines dans une nature brute, brutale même au début de notre voyage. Deux jours et demi de navigation avant d'atteindre le premier archipel, les îles volcaniques Shetland du Sud. À la tête de notre expédition, un grand explorateur des temps modernes : Jean-Louis Etienne. La péninsule Antarctique est encore à une centaine de kilomètres de nous, et les premiers icebergs apparaissent. Des icebergs annonciateurs, car le voilà enfin ce monde de glace avec ses hautes montagnes : la péninsule Antarctique, une myriade d'îles imposantes, une eau à 2° C constellée d'icebergs aux couleurs parfois électriques. Devinez l'immensité de ce continent recouvert de glaces et désigné par une quarantaine de pays comme "réserve naturelle protégée". Le majestueux balai de baleines à bosses… en cette saison, elles viennent se nourrir dans la péninsule. Vers 22 heures, le ciel nous offre un dernier cadeau, un tendre coucher de soleil. TF1 | Reportage F. Agnès, F. Le Goïc, A. Silberman