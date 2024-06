Anti-gaspi : la poubelle intelligente !

Dans cette cantine comme dans tant d'autres, à la fin du service, les assiettes sont encore bien pleines, énormément de nourritures gâchées. Pour enrayer le phénomène, cette université a installé cette drôle de poubelle dans ses réfectoires. Un récipient à compost d'abord, et surtout une balance et une caméra. Le système pèse et analyse tout ce qui a été jeté. Si les jeunes ne le font pas, les cantinières s'en occupent en cuisine. Grâce aux données statistiques offertes par l'intelligence artificielle, l'établissement a pu sensibiliser ses étudiants. L'ananas, par exemple, trop souvent jeté, est signalé par ce petit panneau pour diminuer la quantité de fruits gaspillés. Cette entreprise commercialise des poubelles similaires dans 77 pays et affirme que les résultats sont déjà là : "On est à plus de 54 millions de dollars de nourritures sauvés chaque année". Une compagnie propose également d'enrober les fruits et légumes d'une couche protectrice invisible et faite de matières végétales. Une sorte de peau sur la peau qui ralentirait le pourrissement. TF1 | Reportage A. Monnier, H. Massiot, J. Asher