Anti-gaspi : on n'a pas de pétrole mais on a des slogans !

À peine essayée, Isabelle a adopté une polaire. Elle n’est pas peu fière de sa trouvaille. En fin d’année, ressortir les doudounes, les pulls et les polaires épaisses, baisser le chauffage et mettre une petite laine, ce réflexe ne date pas d’hier. Après le premier choc pétrolier de 1973, les Français étaient déjà appelés à économiser l’énergie. Un personnage s’impose sur les écrans dans ces années 70, Gaspi. Il faut alors le chasser à tout prix. Les publicités vantent aussi les mérites d’un système révolutionnaire, le chauffage électrique. Un symbole de modernité qui apparaît sous les traits d’un moine bouddhiste. À ce moment-là, personne ne vous conseille d’enfiler un col roulé, mais plutôt un pull pour deux. Surtout, un message va marquer les esprits : "En France, on n’a pas de pétrole, mais on a des idées". Du slogan culte à la musique énigmatique, l’objectif est finalement le même qu’aujourd’hui. Autre époque, même mot d’ordre, la sobriété. TF1 | Reportage Q. Fichet, A. Mainguet-Suares, M. Gatineau