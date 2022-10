Anti-gaspi : un euro le repas

Au menu : courgettes et poulet. Sylvain mange le même repas que les écoliers toulousains à prix imbattable : moins d’un euro. Ces plats sont en fait les restes de la cuisine centrale de Toulouse. Ici, on prépare la nourriture pour toutes les écoles de la ville. Sur les 35 000 repas préparés au quotidien, des dizaines de barquettes étaient jetées. Pour éviter le gaspillage, la ville de Toulouse a choisi de brader ses surplus alimentaires. Les barquettes qui ne partent pas vers les écoles sont comptées, puis mises en vente sur des applications anti-gaspi. Les clients réservent et viennent récupérer leur panier entre 13h et 14h. Le principe séduit. Depuis un an et demi, 9 200 paniers ont déjà trouvé preneurs. Sabrina est une habituée. Vendue à trois euros, sa cagette lui permet d’offrir un repas équilibré à l’ensemble de sa famille. Grâce à ce système, plus de treize tonnes de nourriture ont terminé dans l’assiette plutôt qu’à la poubelle. TF1 | Reportage M. Chaize, G. Udron