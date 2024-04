Anti-moustiques : quels produits fonctionnent vraiment ?

C'est un bruit qui hante de nouveau vos nuits, le moustique est de retour. Pour s'en débarrasser, les produits sont nombreux. Prises anti-moustiques, huiles essentielles, bracelets, ou encore sprays répulsifs, comptez entre sept et 20 euros. Sont-ils tous efficaces ? Pour le savoir, nous avons rendez-vous dans un laboratoire spécialisé dans l'étude des moustiques. Les huiles essentielles qu'un bracelet contient ne semblent pas déranger les moustiques. Avec un spray, le résultat est sans appel. Comment expliquer cette efficacité ? "Le répulsif, qui va se fixer sur le récepteur à odeur du moustique qui permet de nous détecter, va bloquer ses récepteurs, le moustique ne pourra plus nous reconnaître", affirme Fabrice Chandre, directeur de recherche en entomologie. Autre alternative, les insecticides très puissants. Sur une table, les moustiques sont exposés à différents produits chimiques. Les chercheurs constatent qu'ils ne sont plus toujours efficaces. Le moustique a réussi à s'adapter avec le temps. TF1 | Reportage V. Topenot, H. Riou du Cosquer