Antibes : les méduses envahissent les plages

Sur la plage d'Antibes, les méduses se ramassent par dizaines. Depuis ce 14 août 2019, la baignade est limitée, au plus grand regret des vacanciers. Malgré le drapeau orange signalant le danger, une centaine de cas de piqûres ont été traités par les pompiers. Cet après-midi, les baigneurs pourront peut-être profiter de la mer : les vents devraient chasser les méduses vers le large. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.