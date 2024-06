Antibiotiques : le médecin, ce n'est plus automatique

Dans cette pharmacie, du nouveau matériel est arrivé, de quoi se faire délivrer des médicaments sans passer chez son médecin. Tous les pharmaciens devront d'abord suivre une formation avant de pouvoir exercer ces nouvelles fonctions. Les clients sont ravis et confiants. La mesure vise justement à désengorger les cabinets de médecine, mais les généralistes ne sont pas satisfaits pour autant. Le docteur Saïd Ouichou, lui, est même plutôt inquiet. "Nous sommes médecins, nous avons fait plusieurs années d'études. Il ne s'agit pas de faire des stages ou faire des formations de quelques heures pour acquérir cette expertise", explique-t-il. En pharmacie, les patients doivent se soumettre à un questionnaire médical en plus des tests. Le tarif de ces consultations est compris entre dix et quinze euros selon les diagnostics, pris entièrement en charge par la Sécurité sociale. TF1 | Reportage P. Géli, E. Binet, H.P. Amar