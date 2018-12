Antic Dolls Toys, une boutique de jouets d'antan

Spécialisé dans les jouets anciens, Sauveur Sebban, propose de nombreux articles dans son magasin de jouets pas comme les autres. Les amateurs y retrouveront des marionnettes de 1980, des dînettes du 19e siècle, une toupie de 1920, un singe musicien... Découvrez en images les merveilles qui peuplent ce magasin de jouets extraordinaires et qui immergent dans une autre époque. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.