Antoine Dupont opéré : un retour en quart de finale ?

Antoine Dupont souhaite revenir sur les terrains. Il l'annonce ce samedi matin sur les réseaux sociaux : " Touché, mais pas coulé, le spectacle continu. Hâte de retrouver le groupe ". Les supporters sont un peu rassurés. Une course contre la montre a commencé ce vendredi lorsqu'il quitte l'hôtel à 13h15. Il a été opéré d'une fracture à la pommette, entre la zone maxillaire et zygomatique, un relief osseux situé sous son œil droit. Une blessure reçue lors d'un choc frontal durant le match contre la Namibie. Deux plaques en titanes ont été posées pour reconstituer son os. Selon les spécialistes, quatre à six semaines de convalescence sont nécessaires, à condition bien sûr de ne plus subir de nouveaux traumatismes. Pour sécuriser sa blessure, il pourrait jouer avec un casque facial spécial. Le règlement de la Coupe du monde interdit pourtant de porter ce type de protection pour éviter de blesser les adversaires. C'est maintenant au joueur de prendre sa décision, revenir ou non dans la compétition, en ayant bien en tête les risques encourus. TF1 | Reportage L. Romanens, C. Abel, M. Dupont