Antoine Dupont : quand pourra-t-il rejouer ?

L'euphorie de jeudi semble bien loin ce vendredi midi à Marseille (Bouches-du-Rhône). L'inquiétude plane pour les Français depuis la 46e minute, le dépit d'Antoine Dupont suite à un choc violent sur sa pommette droite. Aussitôt, le joueur a rejoint l'hôpital d'Aix-en-Provence. Il souffre donc d'une fracture maxillo-zygomatique. Sera-t-il opéré ? Son Mondial est-il terminé ? Impossible d'y répondre pour l'instant. Ce n'était pas la grande fête jeudi soir à l'issue du troisième match des Bleus. Le XV de France ne jouera pas avant le 6 octobre contre l'Italie. Mais l'équipe sera-t-elle privée de son capitaine, après le forfait de Romain Ntamack avant la Coupe du monde ? Pour l'instant, celui qui a été élu meilleur joueur du monde en 2021 fait toujours partie du groupe. Et même si la blessure a un peu gâché la fête, cette nuit, les supporters français tenaient encore un peu plus à les encourager. TF1 | Reportage Y. Hovine, C. Abel, P. Véron