Antoine Pocry et Yoan Hentgen, deux lauréats du prix Varenne 2017

Deux jeunes confrères de TF1 ont reçu ce mercredi 13 décembre 2017 le prix Varenne. Chaque année, ce dernier récompense les plus beaux reportages photo, radio, télé ou en presse écrite. Antoine Pocry a été récompensé dans la catégorie jeune reporter d'images et Yoan Hentgen a obtenu le prix de la catégorie jeune reporter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.