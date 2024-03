Aoste : Dolce Vita en altitude

Elle se parcourt en quelques heures, à travers ses routes sinueuses et ses villages perchés. Un territoire quatre fois plus petit que l'Île-de-France, encadré par les géants des Alpes. Nous retrouvons Christophe au-dessus du village de Saint-Rhémy-en-Bosses. Ce guide va nous mener vers l'un des cols mythiques de la vallée : le Saint-Bernard et son hospice. À 2500 mètres d'altitude, la neige est fraîche, la journée magnifique. Nous sommes loin d'être seuls à en profiter. En voyant un randonneur partir, petit complexe quant à notre condition physique. La montée nous a harassés, effectuée en cinq heures au lieu des deux heures prévues. Mais la récompense est là : le col, franchi par Napoléon et ses troupes en 1800. Puis là, dressé devant nous, Saint-Augustin nous indique l'hospice pour une halte salutaire. De là, nous reprenons le chemin vers la commune d'Aoste et roulons vers une autre surprise située au centre-ville : un alcool de tabac créé par un contrebandier. La vallée propose aussi des dégustations plus traditionnelles, notamment des vins de montagne. TF1 | Reportage D. Piereshi, B. Bedarida