Apiculteurs : les raisons de la colère

Un millier de ruches recouvrent la place Bellecour ce lundi matin. Une opération menée par des apiculteurs de tout le pays. "On a aujourd’hui du miel dans nos entrepôts qu’on n’a pas réussi à vendre, parce que les négociants qui sont nos intermédiaires avec la grande distribution ne nous ont rien acheté", explique l’un d’entre eux. En cause : le miel étranger vendu à des prix dérisoires. Il faut compter deux euros le kilo pour du miel chinois ou ukrainien, contre huit euros le kilo pour un produit français... difficile de rivaliser. Les passants soutiennent la cause, mais reconnaissent être tentés par le miel à bas prix. Dans les rayons de cette supérette, les apiculteurs dénoncent leur provenance. Des miels de tous les continents en dépit des miels français, une aberration pour Muriel Pascal. "Ce sont les intermédiaires qui ne jouent pas le jeu. Aujourd’hui, le miel d’import est en train de supplanter le miel français, alors que le miel d’import devrait venir juste compléter ce qu’on n’arrive pas à produire en France", affirme cette apicultrice. Chaque année, 35 000 tonnes de miel sont importées et représentent 50% du marché français. TF1 | Reportage S. Agi, É. Nappi