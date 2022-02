Apnée du sommeil : alerte sur des respirateurs Philips défectueux

Cet appareil a changé la vie d'Elisabeth Mesguich. Depuis sept ans, elle dort avec un respirateur pour son apnée du sommeil. Une machine devenue indispensable, et pourtant potentiellement dangereuse. Mais ce risque, elle l'a appris par hasard, en lisant le journal. À sa demande, sa machine sera remplacée dans quelques jours. Depuis juin dernier, des machines Philips sont suspectées de maux de tête, toux, voire de risques de cancer. En cause : une mousse insonorisante à l'intérieur des appareils qui se dégrade et forme des particules toxiques inhalées par les patients. Sur son site, Philips préconise de cesser leur utilisation, mais seuls 7% d'entre eux sur le territoire ont été remplacés. L'Agence de sécurité du médicament a reçu plus de 350 signalements, mais recommande aux patients de ne pas abandonner leur traitement. L'ANSM veut lancer une étude de grande échelle et enquête déjà sur cinq cas de cancer dans l'Hexagone. Philips assure que tous les appareils seront remplacés, mais pas avant 2022. TF1 | Reportage M. Verron, J. Devambez, F. Maillard