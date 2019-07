Apollo XI : 50 ans après l'expédition de la fusée Saturn V sur la Lune

À Cap Canaveral, Saturn V décollait du sol terrestre pour se diriger vers la Lune le 16 juillet 1969. Il y a 50 ans exactement, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins se préparaient à entrer dans l'histoire. L'événement a été assisté par des milliers de personnes et suivi en direct par les télévisons du monde entier. Découvrez en images cet instant exceptionnel à travers l'enregistrement de la voix du premier homme à fouler le sol lunaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.