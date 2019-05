Appel à la grève le premier jour du Bac

Les enseignants s'opposent à la réforme du lycée en cours et à celle du baccalauréat pour 2021. Pour faire comprendre leur mécontentement au gouvernement, ils prévoient de gréver le premier jour du Bac le 17 juin 2019 et le premier jour du Brevet le 27 juin 2019. Un stress en plus pour les étudiants qui vont passer leur examen. Ils exhortent les enseignants à trouver un autre moyen d'action. L'Education nationale, de son côté, se prépare déjà à toute éventualité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.