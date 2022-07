Appel d’urgence à la démoustication au Grau-du-Roi

Depuis le début des vacances, avec des diffuseurs anti-moustiques ou des bougies à la citronnelle, le couple fait la guerre aux moustiques. La femme a des dizaines de piqûres sur tout le corps. Là-bas, au Grau-du-Roi (Gard), un plan de démoustication d'urgence est lancé. À cause d'un orage et des fortes chaleurs, ces insectes se sont multipliés en à peine quelques jours. "On est arrivé ce matin et y en a une tonne partout", explique une vacancière. "J'ai tellement de piqûres que je ne compte même plus les boutons", rapporte une autre vacancière. Certains pensent à écourter les vacances. Sur la plage, l'anti-moustique remplace même la crème solaire. Pour régler la situation, le maire sollicite donc l'aide d'un organisme en charge de démoustiquer. "C'est une interpellation et une demande expresse que soit appliqué le traitement", confie Robert Crauste, maire du Grau-du-Roi. Une fois la demande validée, un traitement sera pulvérisé par voie terrestre aux abords de la ville. L'effet devrait être immédiat. TF1 | Reportage M. Debut, C. Gouiffes