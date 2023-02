Appels à la grève : un mardi à l’arrêt ?

Côté Intercités, c'est encore pire. Aucun ne circulera demain, sauf un aller-retour maintenu sur ces trois lignes. Le déplacement est également compliqué à Paris, avec un nombre limité de métros et de RER. Des bus au ralenti à Lille et des trames à l'arrêt à Nice. Des perturbations ont également lieu sur les routes, avec des opérations de filtrage menées par des syndicats de transporteurs routiers. Même chose dans les ports et dans l'aviation. Chez Air France, un vol sur dix sera annulé demain. Les syndicats prévoient déjà de compenser les pertes de salaire des grévistes. Certaines mairies fermées demain donneront à leurs employés une demi-journée de congé. Ce sera le cas à l'Union en Haute-Garonne. TF1 | Reportage E. Payro, P. Mislanghe, J. Maviert