Appels au boycott des produits français au Moyen-Orient : le point sur la situation

À Tripoli (Libye), le portrait du président français est piétiné et le drapeau tricolore, brûlé. Ses habitants contestent contre la promesse récente d'Emmanuel Macron de continuer à défendre les caricatures du prophète Mahomet. Une autre manifestation se déroule à Istanbul (Turquie), avec les mêmes reproches et ce sentiment d'être insulté. Au Maroc, la condamnation de la France se traduit par un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères, qui affirme que "la liberté des uns s'arrête là où commencent les croyances des autres". Puis au Pakistan, c'est le Premier ministre qui accuse le président français d'attaquer l'islam. Face à ces critiques et malgré le boycott de produits français qui se poursuit dans certains pays du Moyen-Orient, Emmanuel Macron a répondu par un tweet, où il a réaffirmé sans ambiguïté ses valeurs. De son côté, le ministère des Affaires étrangères appelle les pays musulmans à assurer la sécurité des Français vivant sur leur sol.