Appels surtaxés : toujours des abus

Votre nouveau lave-linge est en panne. Premier réflexe : consulter le site Internet du vendeur. En un coup d’œil, c’est ce numéro que l’on trouve facilement : 3979. Un appel surtaxé : 0,70 euro par minute. Des numéros à quatre chiffres ou qui commencent par 08, que l’on retrouve sur de nombreux sites de commerce en ligne, et pas seulement. Par exemple, cette pharmacie propose aux clients malheureux de la trouver fermée aujourd’hui une alternative : un numéro promettant de trouver la pharmacie de garde la plus proche. Mais le montant directement prélevé sur votre facture de téléphone peut vite grimper. Est-ce illégal pour autant ? Non, sauf quand il s’agit d’un simple service de relation client avec un vendeur ou un établissement de santé. Mais la répression des fraudes s’intéresse de près à ces numéros surtaxés. De plus en plus d’escrocs s’en servent et les victimes sont nombreuses : 7 000 signalements rien que l’an dernier. Alors, un conseil : avant d’appeler un de ces numéros à quatre chiffres ou débutant par 08, la répression des fraudes recommande de se rendre sur cet annuaire inversé pour être certain du montant de l’appel et de l’identité de votre interlocuteur : a.surmafacture.fr. TF1 | Reportage M. Beringer, W. Wuillemin, C. Diwo